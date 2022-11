UPDATE 8:10 - STATUL Statul Major: Ucraina respinge avansul trupelor rusești în apropierea a 9 așezări.

Armata Ucrainei a respins atacurile rusești în apropiere de Novoselivske și Stelmakhivka - în regiunea Lugansk și Bilohorivka, Verkhniokamianske, Spirne, Opytne, Pervomaiske, Vodiane și Novomykhailivka - în regiunea Donețk.

UPDATE 7:30 - Electricitatea a revenit în Odesa, relatează NEXTA. Pe rețele de socializare au fost încărcate videoclipuri care arată ferestrele luminate ale blocurilor.

