UPDATE 8:20 - ISW: Rusia promovează adopția forțată a copiilor ucraineni, relatează The Kyiv Independent, pe contul său de Twitter.

Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) a spus că pe bloggeurile militari ruși au început să circule videoclipuri cu copii ucraineni care au fost deportați ilegal și adoptați în familiile rusești.

Videoclipurile raportează că peste 150.000 de copii au fost deportați ilegal din Donbas în 2022, a spus ISW.

ISW susține că adopțiile forțate și deportările copiilor ucraineni „sub pretextul unor scheme de vacanță și reabilitare” au ca rezultat probabil o curățare etnică deliberată.

UPDATE 8:00 - Au fost raportate explozii în orașul Dzhankoi din peninsula Crimeea, ocupată de ruși. Se presupune că a fost lovit un aerodrom rusesc.

Explosions are being reported in occupied #Dzhankoi, #Crimea. Allegedly, a #Russian airfield was hit. pic.twitter.com/0QBZRxJplS