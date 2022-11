UPDATE 09:22 - În continuare se dau lupte cumplite în Donbas. Clădirea administrației feroviare din Donțek a fost complet distrusă de un incendiu devastator în urma bombardamentelor.

Potrivit presei ruse care acuză ucrainenii că ar plănui să distrugă chiar ei barajul de la Kahovka, dezastrul provocat ar inunda orașul Herson în doar două ore, iar nivelul apei ar fi în creștere pentru mai mult de jumătate de zi. În cazul unei explozii la Hidrocentrala Kakhovka, 80 de localități, inclusiv Herson, ar urma să fie inundate, iar înăltimea valurilor ar fi de până la 5 metri.

Cu aproape 3 săptămâni în urmă, președintele Zelenski acuza rușii că au minat Hidrocentrala Kakhovka pentru a provoca un dezastru la scară largă în sudul Ucrainei: „Avem informații că teroriștii ruși au minat barajul și unitățile centralei hidroelectrice Kakhovka. Un asemenea atac terorist asupra Hidrocentralei Kakhovka seamănă exact cu folosirea armelor de distrugere în masa”.

Rușii au început evacuarea Hersonului cu câteva zile înainte să apară această ipoteză care îngrijorează Kievul pe zi ce trece. De luna trecută, aproape 9.000 de copii ucraineni au fost deportați, iar aproape 240 au fost dați dispăruți, transmit agențiile de presă de la Kiev.

UPDATE 09:18 - Penele masive de curent au loc în continuare în Kiev și alte 6 regiuni. Mai mult de 4,5 milioane de oameni au rămas fără electricitate, iar majoritatea se află în jurul Capitalei. Zelenski a vorbit cu Ursula von der Leyen, iar Uniunea Europeană va trimite specialiști să ajute în reabilitarea sistemului energetic.

„Am vorbit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Am primit confirmarea de la președintele Comisiei Europene în ceea ce privește sprijinul macro-financiar pentru Ucraina până la finalul acestui an și începutul anului viitor. Am vorbit și despre asistență în restaurarea sistemului nostru energetic și a infrastructurii energetice. De asemenea, sunt recunoscător și pentru eforturile și sprijinul pentru a menține exportul de cereal”, a precizat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

UPDATE 09:15 - Barajul hidrocentralei de la Novo Kahovka din Herson a fost avariat în urma unor bombardamente puternice. La Moscova, presa anunță că ucrainenii au lovit barajul cu o rachetă HIMARS și acuză Kievul că ar plănui un dezastru prin fisurarea acestuia.

În realitatea, însă, barajul este greu de distrus, mai ales cu o rachetă HIMARS, susțin analiștii militari. Consecințele nu sunt grave, însă o ecluză nu mai funcționează, iar Hersonul a rămas fără apă și electricitate.