Potrivit unui atricol publicat de Institutul Robert Lansing, presedintele Vladimir Putin ar lua in calcul scenariul potrivit caruia l-ar putea elimina pe omologul sau din Belarus, Alexandr Lukashenko. Totul in conditiile in care se vehiculeaza faptul ca Rusia si-ar dori sa obtina controlul total al fortelor armate din Belarus, asta desi stim foarte bine ca in acest moment Belarusul este un aliat de incredere al Rusiei.

Presa ucraineana relateaza faptul ca apropiati ai fostului minsitru de externe din Belarus ar fi cerut Occidentului sa ajute la salvarea lui Alexander Lukashenko.

Pe de alta parte, potrivit informatiilor din spatiul public, Serviciile Militare Rusești ar putea incerca in urmatoarea perioada fie o tentativa de intimidare la adresa la Lukashenko, fie o tentativa de asasinat.

In momentul in care liderul Belarusului ar fi eliminat, atunci ar fi inlocuit cu secretarul general al Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva. In acel moment, oficalii de acolo vor cere aderarea Belarusului la Rusia pentru a obtine autonomie.