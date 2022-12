„Șeful statului a inspectat tronsonul de drum reabilitat. Președintele a fost însoțit de viceprim-ministrul Marat Khusnullin. Nikita Khrapov, inginer-șef al FKU Uprdor Taman, și Evgeny Chibyshev, director general adjunct al Nizhneangarsktransstroy, i-au vorbit, de asemenea, lui Vladimir Putin despre progresul lucrărilor de reparații”, a transmis site-ul Kremlinului.

În filmarea distribuită pe rețelele de socializare, Putin apare la volanul unui SUV Mercedes, vorbind cu cei care-l însoțesc, în timp ce străbate podul Kerci.

Putin visited Kerch bridge and drove on the lane that was repaired after the explosion in February. He also talked to construction workers.



Do you think he really was there? pic.twitter.com/n3bSz4lNtt