Putin este de acord cu o zonă de securitate între Rusia și Ucraina, dar pe teritoriul ucrainenilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 oct. 2026, 22:46

Vladimir Putin, președintele Rusiai, a declarat că a fost instituită o zonă-tampon de-a lungul granițelor cu Ucraina, care nu va fi subiect de negocieri la evenduale discuții privind un posibil acord de pace.

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