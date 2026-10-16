Putin este de acord cu o zonă de securitate între Rusia și Ucraina, dar pe teritoriul ucrainenilor

Vladimir Putin, președintele Rusiai, a declarat că a fost instituită o zonă-tampon de-a lungul granițelor cu Ucraina, care nu va fi subiect de negocieri la evenduale discuții privind un posibil acord de pace.
Rusia își extinde pretențiile teritoriale la granița cu Ucraina. Președintele Vladimir Putin a anunțat că armata rusă creează o așa-numită „zonă de securitate” direct pe teritoriul ucrainean, avertizând că statutul acestor terenuri nu va face obiectul niciunei viitoare negocieri de pace cu Kievul.
Aparut la televiziunea de stat îmbrăcat în uniformă militară, în timpul unei vizite la un punct de comandă, liderul de la Kremlin a justificat măsura ca fiind un răspuns direct la incursiunile ucrainene din ultimii doi ani în regiunea rusă Kursk.
El a adăugat că obiectivul final este „securitatea absolută” a granițelor ruse, iar teritoriul ocupat în acest scop va rămâne definitiv sub controlul Moscovei.
O fâșie de peste 600 de kilometri pe teritoriul Ucrainei
Detaliile tehnice ale planului au fost oferite ulterior de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, zona tampon proiectată de Moscova se va întinde pe o lungime de 660 de kilometri, iar trupele ruse controlează deja aproximativ 70% din această suprafață.
Prin această mișcare, Moscova încearcă să impună noi realități pe teren înainte de eventuale convorbiri diplomatice, blocând din start posibilitatea ca linia de frontieră să fie retrasă la granițele recunoscute internațional.