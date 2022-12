"Pentru mine, acest lucru a fost complet neașteptat. Este dezamăgitor. Nu mă așteptam să aud asta de la fostul cancelar. M-am așteptat întotdeauna ca conducerea Germaniei să se comporte sincer. Da, a fost de partea Ucrainei, a susținut-o, dar mi s-a părut că conducerea Germaniei a căutat sincer o soluție bazată pe principiile la care s-a ajuns, în special, în cadrul procesului de la Minsk. Se pare că nimeni nu plănuia să îndeplinească toate aceste acorduri de la Minsk... Ei (participanții – n.red.) ne-au mințit și scopul era doar să pompeze în Ucraina arme și să ne pregătim pentru ostilități. Poate că (războiul - n.red.) ar fi trebuit să înceapă mai devreme”, a declarat Putin.

Putin – about Merkel's words about cheating with the Minsk agreements:"To be honest, it was absolutely unexpected for me. It's disappointing. Trust almost dropped to 0.



