„Liz Truss a amenințat cu folosirea armelor nucleare și nimeni nu a răspuns în niciun fel”, a răspuns Vladimir Putin la întrebarea jurnaliștilor despre utilizarea armelor nucleare, la Forumul de la Valdai, din Moscova, scrie SkyNews.

„Când există arme nucleare, există întotdeauna pericolul ca acestea să fie folosite. Provocările cu folosirea armelor nucleare... sunt folosite în acest scop – pentru a avea un impact asupra aliaților noștri, prietenilor noștri și statelor neutre", a mai spus președintele rus.

Vladimir Putin s-a referit la fostul prim-ministru britanic Liz Truss ca la cineva care nu e în toate mințile când și-a exprimat îngrijorarea cu privire la armele nucleare. Președintele rus a acuzat-o pe Truss de „șantaj nuclear” la Forumul de la Valdai, joi seară, când a fost întrebat de folosirea armelor nucleare. Liderul de la Kremlin a continuat și a precizat că Moscova, făcând declarații despre armele nucleare, nu a făcut decât să răspundă amenințărilor altor state.

Președintele rus a spus că Truss trebuie să fi fost „puțin dezorientată”, pentru că el „nu a spus niciodată nimic care să fie pentru o posibilă folosire a armelor nucleare de către Rusia”.

„Am făcut aluzii doar ca răspuns la declarațiile făcute de liderii occidentali”, a insistat Putin. Acesta a subliniat apoi că doctrina militară rusă impune ca armele nucleare să fie desfășurate doar în „autoapărare”.

Liz Truss was "a bit out of it" when she made comments about nuclear weapons, says Russian President Vladimir Putin.



He explains that Russia \"never said anything proactively about using nuclear weapons\", "we have only hinted in response" to Western leaders\" statements pic.twitter.com/MiLrygy7bT