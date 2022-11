„Împreună cu președintele Xi Jinping, facem apel la respectarea integrității teritoriale și a suveranității Ucrainei. Consecințele acestui conflict depășesc granițele europene: le vom depăși printr-o strânsă coordonare între Franța și China”, a spus Emmaneul Macron.

„Lumea trebuie să-și unească forțele pentru a-și face față provocărilor: să găsească pacea, să acționeze pentru climă și biodiversitate, să dea dovadă de solidaritate în fața crizelor.

Lumea nu trebuie divizată!

Punerea capăt a escaladărilor și gestionarea consecințelor războiului din Ucraina, sprijinirea celor mai vulnerabile economii, decarbonizarea economiilor noastre și acționarea pentru protejarea biodiversității: Franța și China sunt hotărâte”, a transmis Emmanuel Macron în mesajul său, în timp ce dă mâna cu liderul chinez.

