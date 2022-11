Aproape 25.000 de protestatari s-au strâns la Madrid în fața guvernului pentru a cere demisia. Totul pe fondul scumpirilor fără precedent. Oamenii fac față cu greu traiului de zi cu zi și acuză că actualul guvern aruncă țara în comunism, mai ales după ce premierul Pedro Sanchez a fost numit președinte al Internaționalei Socialiste, organizație ce reunește 132 de partide de stânga din întreaga lume.

Pe lângă drapelul Spaniei, protestatarii din Piața Colon au fluturat și steagul partidului de extremă dreapta și au cântat imnuri naționaliste. Oamenii au strigat că actualul guvern este unul „al trădării, insecurității şi ruinei”.

„Am venit să protestez pentru că avem un guvern corupt și nu îi mai vrem la putere pe acești ticăloși. Este o rușine pentru țara noastră, ne iau toți banii, nu știu unde îi duc și nu fac nimic decât să mintă, să tot mintă și să fure!”, spune un protestatar.

Spain there is. Protests against Government Sanchez. https://t.co/G22usAZHit