Mii de oameni au ieșit în Place de la Concorde din Paris, vizavi de Parlamentul Franței, după decizia președintelui Emmanuel Macron de a utiliza procedura constituțională pentru a forța adoptarea proiectului de majorare a vârstei de pensionare, scrie BBC.





În cursul serii, manifestanții au fost dispersați, dar nu înainte ca poliția să fi folosit gaze lacrimogene și chiar tunurile cu apă împotriva protestatarilor care au aruncat cu pietre.





The bill, which has sparked massive protests and strikes, would raise the retirement age in France from 62 to 64.

Manifestații au fost raportate și în alte orașe, la Bordeaux, dar și în Lille sau Rennes, precum și în regiunea Picardia, din nordul țării.