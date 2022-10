Cehia s-a aflat în a treia zi de proteste masive împotriva sancțiunilor impuse Rusiei de Occident din cauza invaziei în Ucraina. Mii de cehi au protestat vineri la Praga și au cerut demisia guvernului de centru-dreapta pentu organizarea de alegeri anticipate ca să se înceapă discuții directe cu Rusia privind aprovizionarea cu gaz înainte de venirea iernii. Protestul a fost organizat de un grup de extrema dreaptă.

‼️✊🇨🇿 Mass protests against anti-Russian sanctions are taking place in Prague,the standard of living is aggravating because of the sanctions



Residents accuse the political leadership of aggravating the energy crisis and demand the resignation of the country's prime minister pic.twitter.com/L6ZCskHpRE