Demonstrațiile au izbucnit în sudul sărac al Irakului, dar treptat s-au extins în toată țara. Peste 500 de protestatari s-au adunat într-o piață centrală din orașul sudic Nasiriyah și au scandat lozinci împotriva autorităților.

🚨IRAQ 🇮🇶 Because of the rise in food prices, a large mass protests in the center of Nasiriyah governorate in Al-Haboubi Square|| SabereenNews pic.twitter.com/pAHi0ff4PO