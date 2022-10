Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă sâmbătă în şase oraşe din Germania pentru a cere o distribuire mai corectă a fondurilor guvernamentale mobilizate în răspuns la creşterea preţurilor la energie şi a costului vieţii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

La Berlin, Dusseldorf, Hanovra, Stuttgart, Dresda şi Frankfurt pe Main, protestatarii au mărşăluit purtând pancarte cu solicitări de la reducerea inflaţiei până la renunţarea la energia nucleară şi majorarea subvenţiilor la energie pentru cei săraci.

#Berlin today 221022 a big Protests for Freedom in #Iran and Affordable Energy Prices.#IranianWomen#IranRevolution2022 https://t.co/mkfECXfBwh pic.twitter.com/D4CeCfZFak