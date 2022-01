Protestatarii au cântat şi au scandat sloganuri anti-guvern. Ei au defilat apoi şi au blocat traficul.

“Să revenim acum la normal!” şi “Destul cu minciunile” sunt doar două din mesajele afişate de manifestanţi. S-au alăturat protestului şi aproximativ 30 de agricultori veniţi cu tractoarele.

În ultimele zile rata infectărilor cu covid-19 a crescut în Olanda, duminică fiind confirmate 36.000 de cazuri noi.

Au avut loc proteste şi în alte oraşe ale Olandei.

Despite protests around the globe against the #Covid laws, the #French government will implement a strict #vaccinepass with the purpose of 'pissing off' the #unvaccinated, according to president #Macron. Again, millions of people express their dissatisfaction. #manifs15janvier pic.twitter.com/m1ZtutX8dD