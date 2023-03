Vladimir Soloviev, cel mai popular prezentator al Rusiei, își continuă torul propagandistic împotriva Occidentului. Prezentatorul TV atacă acum Italia, numindu-i pe aliații italieni „nenorociți”.

Într-unul din ultimele monologuri dedicat războiului Rusiei în Ucraina de la televiziunea rusă de stat Rossya 1, Soloviev strigă către aliații italieni: „Dacă sunteți nepoliticoși cu noi, nenorociților, trebuie să tremurați!”.

Attention, Italy!



Solovyev threatens that "Milan will remember how they kissed the hands of Russian soldiers" pic.twitter.com/flX0fMGHNR