China a lansat un nou tip de vaccin anti-COVID-19 care este administrat prin inhalare, nu prin injectare. Oamenii de știință speră că astfel de vaccinuri fără ace, ușor de utilizat, vor face vaccinarea mai accesibilă în țările cu sisteme de sănătate vulnerabile. În plus, și cei cărora le este teamă de înjecții și de ace, pot fi convinși să se vaccineze împotriva coronavirusului, mai spun aceștia.

Shanghai, capitala economică a Chinei, a început campania de vaccinare prin inhalare în această săptămână, de miercuri. Vaccinul inhalabil este o versiune cu aerosoli a unui vaccin cu virus inactivat.

