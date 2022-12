Charles a spus că împărtășește cu „întreaga sa inimă” credința mamei sale în Dumnezeu și oameni. El a transmis mesajul din Capela Sf. Gheorghe, unde este înmomântată regretata Regină și de unde Elizabeth a transmis la rândul său un mesaj de Crăciun în 1999, relatează Reuters, preluat de HotNews.ro.

„Crăciunul este o perioadă deosebit de dureroasă pentru noi toți care am pierdut oameni dragi. Simțim absența lor la fiecare schimbare de anotimp și ne amintim de ei la fiecare tradiție prețuită”

„Este o credință în capacitatea extraordinară a fiecărei persoane de a atinge, cu bunătate și compasiune, viețile altora și de a lumina lumea din jurul lor”, a spus Charles.

„Și în această perioadă de mare anxietate și dificilă – fie pentru cei din întreaga lume care se confruntă cu conflicte, foamete sau dezastre naturale, fie pentru cei de acasă care încearcă să găsească modalități de a-și plăti facturile și de a-și menține familiile hrănite și la căldură – o vedem în umanitatea oamenilor”.

“Christmas is a particularly poignant time for all of us who have lost loved ones.”



📺 In The King's Christmas Broadcast, His Majesty reflects on Queen Elizabeth II's faith in people and thanks those who have given their time to help others. pic.twitter.com/8RFCq6Wk0G