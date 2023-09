Primele tancuri americane Abrams au sosit în Ucraina, a confirmat luni preşedintele Volodimir Zelenski, salutând o "veste bună".



Tancurile "Abrams sunt deja în Ucraina şi se pregătesc să ne întărească brigăzile", a precizat Zelenski pe Telegram, fără a oferi alte detalii.

"Sunt recunoscător aliaților noștri pentru îndeplinirea acordurilor! Căutăm noi contracte și extindem geografia aprovizionării.", a mai scris Zelenski.

“The first American-made Abrams tanks have been delivered to Ukraine, @ZelenskyyUa said on Monday, arriving months ahead of initial estimates and in time to be used in Kyiv’s counteroffensive against Russian forces.”

