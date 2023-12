Compania farmaceutică germană BioNTech a inaugurat primul centru de producție de vaccinuri ARN mesaget din Africa.

BioNTech a anunţat luni că a depăşit o etapă cheie în ceea ce priveşte crearea în Rwanda a primului său centru destinat producţiei de vaccinuri în Africa, pentru a crește accesul populației de pe acest continent la vaccinurile cu ARN mesager.

#BREAKING : President #Kagame , along with other dignitaries, officially inaugurated the @BioNTech_Group vaccine manufacturing facility in Rwanda today. #RBANews pic.twitter.com/1ewpYslwCs

Proiectul a început din timpul pandemiei de coronavirus. BioNTech a instalat în capitala ruandeză, Kigali, o unitate de producţie pentru fabricarea de vaccinuri împotriva mai multor boli din Africa.

Producătorul de vaccinuri împotriva COVID-19 - BioNTech a anunțat că va începe producția de vaccinuri ARNm din Ruanda în 2025, au declarat luni oficialii companiei, potrivit Reuters.

Primele elemente de fabrică modulare ale companiei germane, bazate pe containere de transport maritim, au fost livrate șantierului de la Kigali în martie și apoi au fost asamblate în așa-numitele BioNTtainers.

Construită din containere de transport maritim reciclate, unitatea se întinde pe o suprafaţă de 35.000 de metri pătraţi, potrivit AFP, relatează agerpres.ro. Construcţia va fi finalizată în 2023, iar producţia ar trebui să înceapă în anul următor, a precizat producătorul german de biotehnologie, care, alături de grupul american Pfizer, a dezvoltat rapid şi cu succes primul vaccin împotriva COVID-19 autorizat la nivel mondial, care a generat venituri de miliarde de euro pentru cele două companii.

Proiectul BioN-Tech din Rwanda, cu un buget de 150 de milioane de dolari, a început în iunie 2022 şi doreşte să evite situaţia de dependenţă totală a Africii de vaccinurile importate, aşa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de COVID-19.



"La început, consensul era ca vaccinurile cu ARN mesager nici măcar să nu fie administrate în Africa. Se spunea că era prea complicat pentru sistemele noastre de sănătate", a declarat preşedintele ruandez, Paul Kagame, în timpul unei ceremonii la care a participat şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



"Când ne-am lansat în această aventură pentru a fabrica aceste vaccinuri pe continentul african, ni s-a spus că va dura cel puţin 30 de ani. A fost complet eronat. Acest lucru este posibil şi este necesar", a adăugat preşedintele ruandez, Paul Kagame.

„Mă bucur că sunt în Rwanda pentru lansarea BioNTech Africa. O adevărată poveste de succes. Și mai presus de toate, a muncii în echipă. Împreună vom accelera vaccinurile fabricate în Africa, pentru poporul african”, a precizat și Ursula von der Leyen.

