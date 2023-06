Mercenarii Wagner spun că a început oficial războiul civil! Cod roșu de urgență în Rusia. Vladimir Putin a decretat starea antiteroristă după ce mercenarii lui Evgheni Prigojin au declanșat o lovitură de stat militară. Grupul Wagner înaintează spre Moscova, în timp ce forțele de securitate ruse au încercuit centrul Wagner din Sankt Petesburg. Drumuri principale din Rusia au fost blocate, iar multe blindate se află deja pe străzile Capitalei. Președintele rus Vladimir Putin le-a declarat război teroriștilor și a promis măsuri fără precedent împotriva celor care sabotează puterea din interior.

Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, a oferit un răspuns în urma discursului președintelui rus Vladimir Putin.

„Pypa (porecla lui Putin, n.r.) a făcut o alegere greșită. În curând, vom avea un nou președinte”, a transmis grupul Wagner.

🚨🇷🇺 Wagner responds to Putin's statement: “Pypa (Putin) made the wrong choice. Soon we will have a new president.” pic.twitter.com/hOpXZMSOLO