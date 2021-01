Președintele SUA - Joe Biden a semnat primele acte oficiale. Biden promite că va repara alianţele Statelor Unite cu alte ţări

Biden a semnat Proclamaţia Zilei Inaugurării, nominalizările pentru poziţiile din Cabinet şi nominalizările pentru poziţiile administrative din Cabinet. După ceremonia de semnare, președintele SUA verifică pregătirea trupelor militare din partea de est a Capitoliului. Fiecare ramură a armatei va fi reprezentată la acest eveniment.

Preşedintele american Joe Biden a postat miercuri pe contul de Twitter primul mesaj de după ceremonia de învestitură.

Primul mesaj postat de noul preşedinte a fost: "Nu e timp de pierdut când vine vorba să răspundem crizei cu care ne confruntăm". "De aceea astăzi mă îndrept spre Biroul oval pentru a trece imediat la muncă şi a livra o acţiune curajoasă şi ajutoare imediate pentru familiile americane", se menţionează în acest mesaj.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That\"s why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.