În timpul unei sesiuni deschise cu elevii din Vladivostok, președintele rus a fost corectat de un elev după ce a încurcat Marele Război al Nordului cu Războiul de Șapte ani.

„Să nu o considerați că…dar, de fapt, nu a fost numit Războiul de Șapte ani, ci Marele Război al Nordului”, a precizat elevul după discursul președintelui rus.

Oficialul a zâmbit și i-a dat dreptate: „Da, este Marele Război al Nordului”

La întâlnirea cu elevii, liderul rus a dorit să sublinieze faptul că bătălia decisivă a avut loc lângă Poltava, unde Carol al XII este înfrânt.

Putin has taken to lecturing about history recently — with dubious facts at disposal. Today, a school kid in Vladivostok pulled him up on a basic mistake: “You said it was the 7 year war, it was actually called Great Northern War.” Watch Putin’s reax…

