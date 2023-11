Aproximativ 250 de protestatari pro-palestinieni au înconjurat, marţi seară, un restaurant din Vancouver unde lua masa premierul canadian Justin Trudeau, a anunţat miercuri seara poliţia, relatează Reuters şi The Guardian, potrivit Ziare.com.

"Poliţia din Vancouver a desfăşurat aproape 100 de ofiţeri marţi seară pentru a dispersa un protest în faţa unui restaurant din Chinatown unde lua masa premierul", au precizat forţele de ordine într-un comunicat.

"Poliţia a ajutat la controlarea şi dispersarea mulţimii, în timp ce premierul a fost escortat în afara restaurantului", se arată în comunicatul citat.

Potrivit CBC News, înregistrările video ale incidentului arată protestatarii strigând "Încetaţi focul acum" şi fluturând steaguri palestiniene.

Anti-Israel protesters enter a restaurant in Canada in which Trudeau is having dinner and force him to leave the restaurant.



