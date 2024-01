Kharabua a fost unul dintre cei mai experimentați comandanți ai batalionului Piatnașka. El a participat la toate operațiunile majore ale trupelor ruse în Ucraina, încă din 2014, relatează Ziare.com.

#Ukraine: "The Russian contractor soldier, with the, name, as the, Vladimir Kharabua, which the was from the, Russian occupation forces was killed, near the, #Avdiivka district, at the, January 21". pic.twitter.com/laTxoxSBpw