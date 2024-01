Pasagerii unui avion de tip Airbus A320 ce aparţine companiei malaysiene Air Asia au descoperit, înaintea aterizării la Phuket, în Thailanda, că un şarpe urca pe compartimentul de bagaje, chiar deasupra capetelor lor.

”După ce reptila a fost văzută în avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar alţii au început să filmeze”, scrie ziarul malaysian The Star.

