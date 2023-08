Clipe de panică printre pasagerii unei curse de pe Aeroportul internațional din Dubai după ce un urs a scăpat din cuşca aflată în cala unui avion.

Animalul sălbatic a reuşit să iasă din cuşca sa chiar în momentul în care avionul decola de pe aeroport.

Totul s-a întâmplat vineri, 4 august, în momentul în care avionul spre Bagdad era în manevra de decolare. Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor iar zborul de pe Aeroportul internaţional Dubai a fost amânat.

Echipajul aeronavei a luat legătura cu autorităţile şi specialiştii veterinari din Emiratele Arabe Unite pentru a putea prelua în siguranță animalul sălbatic după ce a fost sedat.

Ursul a fost sedat și scos din avion, ceea ce a dus la o întârziere de o oră a cursei către Bagdad.

A video recorded by a passenger of a bear in a cargo hold during a flight from Baghdad to Dubai has been spreading across social media platforms.



Iraqi Airways issued an apology statement on its website in response to the incident.#lovindubai pic.twitter.com/SbqA2cLSWd