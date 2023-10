Agenţia de presă de stat rusă RIA Novosti scrie că Ramzan Kadîrov a spus la o întâlnire a guvernului regional cecen de la Groznîi că oricine va lua parte la astfel de demonstrații va fi reţinut şi trimis la închisoare.

Dacă cineva opune rezistenţă, polițiștii ar trebui să tragă trei focuri de avertisment. „După aceea, dacă persoana încă încalcă legea, trageţi al patrulea foc în cap! Nu o va mai face. Acesta este ordinul meu”, a spus Kadîrov, scrie DPA, potrivit Agerpres.

Asemenea Kremlinului, Kadîrov a acuzat Occidentul că a incitat la atacul antisemit din Daghestan.

Amintim că o mulţime anti-evrei a luat cu asalt, duminică, aeroportul din capitala Daghestanului, Mahacikala, şi i-a atacat pe oamenii care sosiseră cu un avion de la Tel Aviv. Peste 20 de persoane au fost rănite atunci şi alte 83 au fost reţinute, conform oficialitților locale.

A crowd was forced off the runway and moved outside the airport. Four people were injured. https://t.co/lAsnCFxOtX pic.twitter.com/tFGqVwSDgT