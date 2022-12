Poliţia a fost chemată să intervină joi noaptea, la ora locală 21.35 (23.35, ora României), în urma semnalării faptului că ”un număr mare de persoane a încercat să forţeze intrarea” în O2 Academy, în cartierul Brixton, relatează Știri de Iași, care citează AFP.

În urma acestui incident, opt persoane au fost trransportate la spital, patru dintre ele fiind în stare ”critică”, conform Scotland Yard.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn