Din primele informații, șoferul mașinii Tesla Y încerca să parcheze, dar deodată a pierdut controlul și a început să meargă cu o viteză foarte mare pe o distanță de doi kilometri.

În goana sa a lovit mai multe mașini, a doborât un biciclist și a omorât două persoane - un bărbat pe motocicletă și o elevă de liceu.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B