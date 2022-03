Alisa locuia în Kiev împreună cu familia şi a fost nevoită ca peste noapte să-şi părăsească oraşul şi să pornească spre Polonia. După ce o fotografie cu ea a fost distribuită pe reţelele de socializare, în jurul postării s-a creat o poveste emoţionantă. În poză era ea cărându-şi pe umăr câinele bătrân, pe numele său Pulya, pe o distanţă de 17 kilometri.

A heart-melting scene… A Ukrainian refugee woman carried her old dog for 17 km to cross the border to safety. What a brave big heart!

They are both safe in Poland now.



Photo: @MFA_Ukraine pic.twitter.com/09nfRec0gv