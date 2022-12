„Explozia s-a produs la ora 07:00 (02:30 GMT) şi a vizat un autobuz cu angajaţi ai Hairatan Petroleum care mergeau la birou", a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei din provincia Balch, Asif Waziri.

An explosion in the city of Balkh, Afghanistan, killed 5 people https://t.co/W1akti33pC

Bomba era plasată într-o căruţă pe marginea şoselei, a menţionat acesta.

Talibanii afirmă că au ameliorat situaţia de securitate din ţară după revenirea lor la putere, în august 2021, dar Afganistanul a fost în continuare scena a numeroase atacuri cu bombă, în mare parte revendicate de gruparea locală a organizaţiei Stat Islamic.

At Least Seven Killed, Many injured As Blast Targets Bus Ferrying Oil Workers of Hairatan Port in Mazar-i-Sharif City of Balkh Province#Afghanistan #Balkh #blast



