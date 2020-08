O avocată din Turcia, condamnată pentru terorism, a decedat după 238 de zile de greva foamei

Organizaţii Internaţionale pentru drepturile avocaţilor au afirmat că Timtik, care a fost condamnată la peste 13 ani de închisoare şi colegul acesteia, Aytac Unsal, au început să refuze alimentele in aprilie, pentru a-şi „întări solicitarea pentru un proces corect şi aplicarea justiţiei în Turcia”.

Cei doi avocaţi au spus că vor „continua greva foamei, chiar dacă aceasta va duce la moartea lor”, potrivit unei declaraţii publicate în august de organizaţii precum Bar Human Rights Committee of England and Wales şi International Association of Lawyers. Recursul împotriva verdictului din martie 2019 a fost respins în octombrie, iar un nou recurs înaintat Curţii Supreme a Turciei este, încă, în aşteptare, potrivit aceleiaşi declaraţii.