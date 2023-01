În Dnipro, salvatorii duc o luptă contracronometru. Chiar și copiii sunt implicați în misiunea de salvare și sapă printre dărâmături pentru a găsi orice semn de viață. Peste 70 de persoane sunt rănite, inclusiv 13 copii, în timp ce mai bine de 40 de oameni sunt dați dispăruți. Potrivit autorităților locale, șansele de a mai găsi pe cineva în viață sunt minime.

Între timp, Vladimir Putin a declarat că operațiunea militară specială se desfășoară conform planului.

Dnipro. The surviving kitchen. Destroyed house. The video shows the same kitchen when a happy family still lived in it. Ukrainian boxing coach Mikhailo Korenovsky was killed in a rocket attack (on video). #RussiaisATerroistState #russiaisateroriststate pic.twitter.com/akTB64Agsa

„Cum evaluați situația de pe front? Dinamica este pozitivă. Totul se desfășoară conform planului Ministerului Apărării și al Statului Major General. Sper că luptătorii noștri ne vor mulțumi și mai mult cu rezultatele luptei lor”, a precizat Vladimir Putin.

Kremlinul a revendicat atacurile cu rachete de sâmbătă, dar nu a menționat blocul de apartamente din Dnipro.

„Oprațiunea de salvare continuă atâta timp cât sunt și cele mai mici șanse de a salva vieți. Vreau să le spun celor din Rusia, care nici acum nu au putut rosti măcar câteva cuvinte de condamnare a acestei terori, chiar dacă văd şi ştiu totul că tăcerea voastră laşă, încercarea voastră de a aştepta ceea ce se întâmplă, va avea o singură finalitate: într-o zi, aceiași teroriști vor veni după voi”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC