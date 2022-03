În imaginile, care au fost surprinse miercuri, la ora locală 10:16, o serie de case, clădiri, magazine alimentare și centre comerciale au fost avariate în timpul atacului.

New satellite images from @Maxar show before and after of Mariupol, eastern Ukraine. The damage to buildings, home, shopping centers from Russia\"s latest brutal attacks is clearly visible. Pics 1 & 3: June 21, 2021. 2 & 4: March 9, 2022. pic.twitter.com/t1b9J9vZJY