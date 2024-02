Potrivit unui anunț făcut pe rețeaua X de către echipa lui Navalnîi, funeraliile vor avea loc săptămâna aceasta, la Moscova.”Căutăm un spaţiu pentru ceremonia publică de adio pentru Aleksei la sfârşitul acestei săptămâni. Dacă aveţi un loc potrivit, vă rugăm să ne contactaţi”, a scris purtătoarea de cuvânt a fostului dizident, potrivit Nexta si Meduza.



Un apel similar a fost făcut și de un alt apropiat al lui Navalnîi.

❗️ Alexei Navalny will be buried at the end of the week



This is reported by the press Secretary of the murdered oppositionist Kira Yarmysh.



Now the politician's team is looking for a room to hold a public farewell. On February 24, it became known that Navalny's body was finally… pic.twitter.com/EUn1prRyi4