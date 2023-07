Mutare strategică de la Washington legată de Rusia în războiul din Ucraina

Foşti oficiali americani au purtat discuţii secrete cu cetăţeni ruşi apropiaţi Kremlinului, inclusiv cu ministrul de externe Serghei Lavrov, pentru a discuta despre viitorul Ucrainei, relatează NBC News.

Potrivit postului american, întâlnirea cu Lavrov a avut loc la New York în aprilie şi a durat doar câteva ore, relatează agerpres.ro, citând EFE.

Într-un exemplu la nivel înalt al diplomației din back-channel care are loc în culise, ministrul rus de externe Serghei Lavrov sa întâlnit cu membrii grupului timp de câteva ore în aprilie, la New York,

Informațiile despre întâlnirea secretă din aprilie au fost furnizate de patru foști oficiali și doi actuali oficiali americani, mai notează NBC News.

Cine a participat și ce s-a discutat la întâlnirea secretă de la New York în legătură cu războiul rușilor în Ucraina

Pe ordinea de zi a reuniunii din aprilie s-au aflat unele dintre cele mai spinoase probleme în războiul din Ucraina: soarta teritoriilor ocupate de ruși şi pe care Kievul s-ar putea să nu le elibereze vreodată, precum şi căutarea unei soluţii diplomatice acceptate de ambele părţi.

La reuniunea cu şeful diplomaţiei ruse a participat Richard Haass, un diplomat veteran care în iunie a demisionat din funcţia de preşedinte al Council on Foreign Relations (Consiliul pentru Relaţii Externe), un important think tank din Washington specializat în politică externă, a precizat NBC, citând patru foşti oficiali americani şi doi oficiali activi.



La întâlnire au mai luat parte expertul în Europa Charles Kupchan şi expertul în Rusia Thomas Graham, ambii foşti oficiali de la Casa Albă, care lucrează în prezent la Council on Foreign Relations, potrivit NBC.

Printre obiective, au spus ei, este de a menține canalele de comunicare cu Rusia deschise acolo unde este posibil și de a descoperi unde ar putea exista loc pentru viitoare negocieri, compromis și diplomație cu privire la încheierea războiului.

Președintele Joe Biden era la curent cu mutarea de culise a foștilor oficiali americani





Administraţia lui Joe Biden ştia despre acele discuţii, însă acestea nu au avut loc la ordinul său, potrivit a două dintre sursele NBC.



De asemenea, foştii oficiali americani care s-au întâlnit cu Lavrov au raportat ulterior conţinutul întâlnirii către Consiliul de Securitate Naţională de la Casa Albă, care se ocupă de politica externă, a precizat NBC.



Casa Albă a refuzat însă să comenteze cu privire la aceste întâlniri şi le-a spus reporterilor să îi întrebe pe foştii oficiali implicaţi.

Ce a spus Zelenski de strategia foștilor oficiali americani legată de discuțiile cu Lavrov

O sursă din biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru NBC că poziţia sa rămâne aceeaşi şi că Ucraina trebuie să fie parte a oricăror discuţii privind viitorul său, dar a refuzat să comenteze în mod specific discuţiile secrete raportate de canalul american.

SUA au declarat de atunci că obiectivul principial este „Nimic despre Ucraina fără Ucraina”

În plus, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Casei Albe, Andrew Bates, a declarat presei că obiectivul lui Biden rămâne acela de a ajuta Ucraina să câştige teren pe câmpul de luptă, astfel încât să poată negocia cu Rusia "de pe o poziţie de forţă maximă" pentru a obţine pacea în condiţiile sale.



Bates a reiterat, totodată, că deviza administraţiei Biden este "nimic despre Ucraina fără Ucraina", astfel că guvernul de la Kiev trebuie să fie implicat în orice discuţie a SUA privind Ucraina.