Într-un dialog cu un corespondent în zona de conflict din Donbas, Olga Skabaeva l-a întrebat dacă sunt șanse ca în scurt timp să fie cucerite localități mai importante sau înaintarea se măsoară în kilometri și metri? Răspunsul jurnalistului a fost însă tranșant "Olga, avansăm 3 centimeri pe zi, ăsta este stadiul."

Luată prin surprindere, Skabaeva i-a mulțumit corespondentului Komsomoskaia Pravda și a continuat emisiunea.

Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we're about to take!



War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we're advancing 3cm a day... pic.twitter.com/avjOlbOnQc