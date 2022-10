„Există deja o încărcătură termonucleară în Nikolaev care va fi desemnată pentru a fi folosită într-o provocare”, a afirmat unul dintre invitații emisiunii „Locul de întâlnire”, de la televiziunea NTV, relatează HotNews.ro.

„Se poate presupune că explozia acelei încărcături în contextul afirmațiilor constante ale NATO și SUA în ajunul acelei ofensive sau în timpul acelei ofensive (din Herson - n.r.), pentru a putea spune că deoarece Rusia suferă înfrângeri, ea a efectuat o lovitură împotriva forțelor ucrainene care se va sfârși cu zeci de mii de civili morți”, a continuat invitatul aflat în platou.

„Acest lucru va permite SUA să justifice atacurile pe scară largă asupra teritoriului, asupra trupelor noastre din acele regiuni și asupra teritoriului rusesc. Altfel spus, pentru a justifica practic intrarea în război a SUA împotriva Rusiei”, a mai spus acesta.

Momentul halucinat a fost adus în atenția publicului internațional de jurnalistul BBC Francis Scarr, care petrece ore întregi examinând televiziunea de stat rusă.

Today on Russian TV:



Ukraine has a nuclear bomb primed in Mykolaiv which it will detonate and then blame on Russia so that the US has a justification for getting directly involved in the war and launching missiles on Russia



Got all of that? 🤪 pic.twitter.com/Zfvln18j6P