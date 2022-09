La doar câteva zile după întâlnirea cu Regina pentru a demisiona din funcția de prim-ministru, Boris Johnson a adus un omagiu celei pe care a considerat-o un monarh „atemporal” care „avea o putere unică și simplă de a ne face fericiți”.

„De aceea am iubit-o”, a spus el într-o declarație. În ciuda faptului că este „sufocat de tristețe”, știm că moștenitorul Elisabetei a II-a, regele Charles al III-lea, va moșteni cu același stil justițiar”, spune el.

El a declarat că este „cea mai tristă zi a țării”.

