Manifestațiile au avut loc în mai multe capitale europene. La Paris, turnul Eiffel a fost aprins în culorile steagului Ucrainei. Oamenii au ieșit în stradă și la New York, în Statele Unite.





Majoritatea protestelor au avut loc la ambasadele Rusiei din statele respective.

Și la Haga, în fața misiunii diplomatice a Rusiei din Olanda, s-au adunat mai multe persoane pentru a condamna războiul din Ucraina.

BELARUS. Impresionant este că vineri, 24 februarie, la un an de când a fost declanșată invazia în Ucraina, Belarus rupe imaginea de aliat fidel al lui Putin. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu steagul Ucrainei fluturînd pe o clădire din centrul capitalei Minsk.

On the anniversary of the war, the #Ukrainian flag appeared on a building in #Minsk. pic.twitter.com/sQChq6hCW8