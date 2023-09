"Conduse de preiubitorul prim-ministru degenerat Trudeau, animalele canadiene fraternizează cu naziștii în Parlamentul lor," a descris liderul rus momentul din legislativul canadian.

"2. Tancurile Abrams din arsenalele NATO sunt livrate în Ucraina.

3. Autorităţilor de la Kiev li se promit rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune.

Rusia, se pare, rămâne cu tot mai puține opțiuni, cu excepția conflictului direct la sol cu ​​NATO, care s-a transformat într-un bloc deschis fascist precum Axa lui Hitler, doar mai mare. Suntem pregătiți, chiar dacă rezultatul final va fi atins cu un cost mult mai mare pentru omenire, decât în ​​1945..." și-a încheiat Medvedev analiza geopolitică, din care a uitat să menționeze că Hitler și Stalin au fost mai întâi parteneri și au împărțit Polonia, iar Uniunea Sovietică ar fi avut probleme mult mai mari dacă n-ar fi fost ajutată să reziste în fața armatei lui Hitler prin progamul Lend-Lease, lansat de Statele Unite.

