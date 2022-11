Atacul a avut loc în plină stradă. Martorii au povestit că focurile de armă au fost trase direct în mulțimea adunată într-o intersecție din oraș. Ar fi vorba despre doi agresori care s-ar fi aflat într-un autoturism. Sunt cel puțin 14 victime, inclusiv copii, de 3, 11 și 13 ani, care ieșiseră pe străzi să sărbătorească Halloween-ul. Scenele terifiante au fost surprinse și de camerele de supraveghere din zonă.

🚨#BREAKING: Mass Shooting at East Garfield Park



📌#Chicago | #Illinois



Right now Multiple Law enforcements are responding to a mass shooting at East Garfield Park, in Chicago Illinois With Multiple people shot Police are reporting that at least 11-14 people have been shot pic.twitter.com/8p7aKY0gv3