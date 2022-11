Purtătoarea de cuvânt al MAE rus - Maria Zaharova a distribuit imagini cu Serghei Lavrov în pantaloni scurți, lucrând pe o terasă. Reacția vine după ce trei oficiali guvernamentali și medici indoneziani au declarat că este tratat pe insula Bali, iar doi dintre ei ar fi susținut că Serghei Lavrov ar primi tratament pentru o afecțiune cardiacă. Ulterior, ministerul rus de externe a respins afirmațiile conform cărora Lavrov ar fi fost internat în spital drept „știri false”.

Serghei Lavrov a afirmat că zvonurile despre internarea sunt un „joc politic”.

În imagini, acesta este întrebat despre zvonurile potrivit cărora este bolnav, iar Lavrov afirmă că acest lucru nu este adevărat.

„Nu ne vine să credem ochilor: se spune că ați fost internat. În timp ce ne aflăm aici, jurnaliștii occidentali au anunțat că ați avut un atac de cord și ați fost transportat urgent la spital”, comentează amuzată Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, într-un videoclip în care îi vorbește șefului diplomației ruse - Serghe Lavrov, postat pe canalul său de Telegram.

„Ei bine, ei spun că și președintele nostru este bolnav și nu este adevărat. Jurnaliștii occidentali ar trebui să fie mai sinceri și să spună adevărul”, mai spune Zaharova.

Fake news from Sky News



"I\"m here with Sergey Viktorovich in Indonesia, we are reading the feed and we can’t believe our eyes: it turns out that he is hospitalised 😹 This, of course, is the epitome of fakes.

We\"ll wait for the "exclusive"."



Zakharova said. https://t.co/4TQwNnPwvU pic.twitter.com/SYiDAyvH7Y