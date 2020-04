Marea Britanie anunță 759 de noi decese. Bilanțul victimelor a ajuns la 18.100

In total, 133.495 de persoane au fost diagnosticate pozitiv in tara, una dintre cele mai afectate din Europa si care in prezent a atins varful epidemiei, a declarat ministerul Sanatatii, Matt Hancock, citat de AFP.

Bilantul autoritatilor nu ia in calcul centrele de ingrijire unde, potrivit reprezentantilor sectorului, mai multe mii de persoane in varsta au murit.

In Parlament, miercuri, noul sef al opozitiei laburiste, Keir Starmer, a reprosat guvernului "lentoarea" in gestionarea pandemiei.

"Exista un decalaj intre promisiuni si punerea lor in practica", a criticat el. "Vedem o tendinta: am fost lenti in a dispune izolarea, lenti in depistare si acum suntem lenti in a accepta propunerile companiilor britanice" pentru a fabrica materiale medicale.

Izolarea instaurata din 23 martie a fost prelungita la 16 aprilie inca trei saptamani. In ciuda presiunii care creste, guvernul nu are in vedere deocamdata nicio masura de relaxare, contrar cu alte tari europene.

Puterii i se reproseaza intarzierea in privinta efectuarii de teste si lipsa echipamentelor de protectie pentru personalul medical.