Ucraina nu va primi avioane de luptă F-16 din SUA pentru a-și apăra teritoriul din spațiul aerian de bombele rușilor.

Președintele american a fpcut acest anunț într-un interviu acordat ABC. Joe Biden susține că Ucraina primește tot ce are nevoie pentru a rezista ofensivei ruse din această primăvară și poate marca victorii și fără avioanele moderne ale Statelor Unite.

DAVID MUIR, jurnalist ABC: Veți trimite avioane F-16?

JOE BIDEN, președinte SUA: Uite cum stă treaba, noi îi trimitem (n.r. lui Zelenski) ceea ce cred militarii noștri experimentați că are nevoie acum. Are nevoie de tancuri. Are nevoie de artilerie. Are nevoie de apărare aeriană, inclusiv alte sisteme HIMARS. Sunt lucruri de care are nevoie acum pe care noi i le trimitem ca să ajungă într-o poziție în care să obțină câștiguri din această primăvară și în această vară, până în toamnă.

DAVID MUIR: Nu credeți că are nevoie de avioane F-16 acum?

JOE BIDEN: Nu, nu are nevoie acum de avioanele F-16. În acest moment nu există nicio bază pe care să existe o justificare, conform armatei noastre, pentru a furniza acum avioane F-16.

DAVID MUIR: Dar nu excludeți asta posibilitate?

JOE BIDEN: O exclud deocamdată.