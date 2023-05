Preşedintele Aleksandar Vucic renunţă la conducerea Partidului Progresist Sârb (SNS), potrivit anunţului pe cale l-a făcut vineri la un miting de amploare pe care l-a organizat la Belgrad, pe fondul unei crize interne declanşate de violenţele armate care au zguduit Serbia, informează dpa.

Mii de sârbi manifestau vineri la Belgrad pentru a-l susţine pe preşedintele Aleksandar Vucic, confruntat cu furia populaţiei după două atacuri armate comise de un adolescent și un tânăr ce au făcut 18 morţi la începutul lunii mai. În primul atac, 9 elevi și un gardian au fost uciși la o școală din Belgrad de un elev de 13 ani. Iar la două zile de la acest atac, un tânăr a ucis 8 persoane în două sate de lângă capitala Serbiei.

Această adunare, asemănătoare unui miting de campanie electorală, sub sloganul "Serbia speranţei", este percepută ca răspunsul puterii la manifestaţiile impunătoare care atrag zeci de mii de oameni o dată pe săptămână, notează France Presse.

Meanwhile, in #Belgrade, #Vučić holds an embarrassingly weak rally, to counter massive protests demanding his resignation



Some may have forgotten the Vučić of the 90s, many of us have not - particularly his genocidal rhetoric#Serbia #Srbija #Beograd #BalkanTwitter #Kosovo https://t.co/viLu9sTqIU