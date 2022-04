Marea Britanie a trimis deja în Ucraina 5.361 de NLAW, 200 de Javelin si va furniza 250 de rachete antiaeriene Starstreak, a declarat Wallace in fata parlamentarilor.

„Cu aceasta invazie a Ucrainei, toata Europa poate vedea acum adevarata fata a presedintelui Putin si a oamenilor din apropierea sa. Intentia sa este doar sa distruga, sa zdrobeasca, sa elimine oamenii liberi din Ucraina.

Ben Wallace tells MPs UK will provide "a small number" of Stormer missile launcher vehicles to Ukraine...