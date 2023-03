Fosta stea a tenisului feminin Martina Navratilova a anunţat că a învins cancerul, la aproape patru luni după ce dezvăluise că a fost diagnosticată cu această maladie la gât şi la sân, informează Reuters, preluată de agerpres.ro.

Navratilova a anunțat că a intrat în remisie în cadrul interviului din cunoscuta emisiune TalkTv a jurnalistulu ibritanic Piers Morgan. Câștigătoarea a 59 de titluri de Grand Slam, Martina Navratilova, își dezvăluie diagnosticul de cancer dublu devastator.

"Din câte ştiu ei, nu mai sunt bolnavă de cancer", a declarat Navratilova într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan pentru TalkTV, care va fi difuzat integral marţi. Ea a adăugat că va trebui să facă în continuare radiaţii la sân, "dar numai pentru câteva săptămâni şi este mai mult preventiv decât orice altceva".

„Renunțarea nu a fost niciodată o opțiune pentru mine”, a mai spus Navratilova, mărturisind că a fost o veste și o luptă devastatoare cu cele două cancere diagnosticate..

