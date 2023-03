Consilierul șefului administrației prezidențiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marți că Kievul "nu are absolut nicio implicare" în atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream şi nu are informaţii despre ceea ce s-a întâmplat, relatează Reuters.



Mihailo Podoliak a facut aceste comentarii într-o declaraţie către Reuters după publicarea unor informaţii în New York Times care citează oficiali americani. Aceştia au sugerat că un grup pro-ucrainean este responsabil de atacuri.



Informaţii examinate de oficiali americani sugerează că atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream au fost comise de un grup pro-ucrainean, a relatat marţi cotidianul New York Times, citat de Reuters.



Nu sunt dovezi că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sau principalii săi asistenţi au fost implicaţi în operaţiune ori că autorii au acţionat la comanda unui oficial guvernamental ucrainean, a menţionat cotidianul, citând oficiali americani.



Reuters a precizat că nu a putut verifica în mod independent această informaţie şi nu a putut contacta imediat oficiali americani pentru a o comenta, şi nici responsabili de la Kiev şi Moscova.



SUA şi NATO au calificat atacurile din septembrie asupra gazoductului drept "act de sabotaj", în timp ce Moscova a acuzat Occidentul şi a cerut Consiliului de Securitate al ONU efectuarea unei anchete independente. Niciuna dintre părţi nu a furnizat dovezi.